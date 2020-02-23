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ABD taraf mı değiştirdi Libya'dan dikkat çeken 'üs' açıklaması!

Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ABD'nin Libya'da askeri üs kurmak istemesi durumunda buna engel olmayacaklarını söyledi.

Bu açıklama, darbeci Hafter'i gizliden desteklediği bilinen ABD'nin taraf değiştirip değiştirmediğine yönelik soru işaretlerine neden oldu. Libya El-Ahrar televizyonunun haberine göre, ABD merkezli Bloomberg News'e konuşan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, "Ruslar Libya'da Hafter için değil, Libya ve Afrika'daki stratejik çıkarları için bulunuyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Libya'da üs kurmasını engellemeyeceğiz

Başağa, ABD'nin Libya'da üs kurmasına engel olmayacaklarını ve bu üssün Libya’da istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Hafter milislerinin 18 Şubat'ta Trablus Limanı'na yaptığı roketli saldırının ardından UMH, Libya’da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarını askıya aldığını ve Hafter ile yapılan bütün siyasi ve askeri müzakereleri de durdurduğunu açıklamıştı.

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