Neo Nazi teröristi babası bu katliam için yetiştirmiş şok ayrıntılar

Almanya'nın Hanau kentinde iki nargile kafe ve bir büfeyi basarak katliam yapan ırkçı terörist Tobias Rathjen'le (43) ilgili şok ayrıntılar ortaya çıktı. Saldırganın gözaltındaki babası Hans Gerd Rathjen, oğlunu küçüklüğünden beri bugünler için yetiştirmiş.

Hanau’da iki nargile kafe ve bir büfeyi basarak içeridekilere kurşun yağdıran ve 4'ü Türk olmak üzere 10 kişiyi katleden ırkçı terörist Tobias Rathjen'le (43) ilgili yen ayrıntılar ortaya çıktı. Katliamdan 5 saat sonra, evinde annesini öldürdükten sonra intihar etmiş olarak bulunan neo Nazi terörist, evdeki babası Hans Gerd Rathjen'e (72) dokunmamıştı. Gözaltındaki baba saldırılar hakkında bilgi sahibi kilit tanık olarak görülüyor.

Baba gözaltında susuyor

Savcılık yetkilileri gözaltında tutulan baba Hans Gerd Rathjen'nin konuşmadığı ve sustuğunu açıklarken, babanın zanlı değil tanık olduğu belirtiliyor. Babanın yalancı şahitlik, şantaj, iftira gibi konularda poliste dosyası bulunduğu da otaya çıktı.

Oğlunu yabancı düşmanı olarak yetiştirmiş

Komşuları da neo Nazi teröristin babasının agresif biri olduğu, hep sorun çıkardığını, gençliğinde oğluna “Yabancılarla arkadaşlık etmeyeceksin” diye baskı yaptığını anlattı. Teröristin üyesi olduğu atıcılık derneği saldırıdan çok büyük üzüntü duyduklarını açıkladı ve “Kimsenin kafasının içindekileri okuyamayız” dedi.