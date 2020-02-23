HABER /  GÜNCEL

Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla Sapanca'da kampa girdi

Kayak tatilinde çekilen fotoğraflarının basına yansıması, tepkilere neden olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmalara başladı. İmamoğlu, üst düzey yönetimi ile birlikte Sapanca'da kampa girdi.

İmamoğlu, göreve gelişinin 8. ayında, durum değerlendirmesi yapmak üzere 22-23 Şubat tarihlerinde Sapanca’da A takımı ile birlikte kampa giriyor.Kampa, sadece İBB üst düzey yönetimi katılacak. İmamoğlu; 2 günlük kampta İBB Genel Sekreteri, 7 genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, 28 iştirak şirketinin genel müdürleri ile bir araya gelecek.

Durum değerlendirmesi yapılacak

Hafta sonu Sapanca’da gerçekleştirilecek kampın amacı birimler arasındaki koordinasyonu ve iletişimi arttırmak.Kampta, 8 aylık faaliyet dönemi de masaya yatırılacak. Bugüne dek yapılan çalışmalar, aksayan yönler ele alınacak. Kampın önemli gündem maddelerinden biri de gelecek dönemdeki projeler, çalışmalar olacak.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de Rusya'ya karşı nükleer tatbikat dünyayı korkutacak adım
Binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün tedavisini Türk doktor buldu
ABD taraf mı değiştirdi Libya'dan dikkat çeken 'üs' açıklaması!
Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında
Neo Nazi teröristi babası bu katliam için yetiştirmiş şok ayrıntılar
Erdoğan’dan rüşvet tepkisi: CHP’li yöneticiler tarafından talan edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik’te gıda zehirlenmesi nedeniyle 12 asker hastanelik oldu
Ekmek fırınında intihar etti sebebi bakın neymiş!
Son depremler Konya'da oldu kaç şiddetinde
Fatih'te 9 otomobil ateşe verildi korkunç görüntüler
İletişim Başkanı Altun: Rusya’nın iş birliğine güveniyoruz
Hadise Kim Kardashian'a benzemek için popo yaptırmıştı şimdi de...
Yorumlar 3 yorum