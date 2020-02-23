Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla Sapanca'da kampa girdi

Kayak tatilinde çekilen fotoğraflarının basına yansıması, tepkilere neden olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışmalara başladı. İmamoğlu, üst düzey yönetimi ile birlikte Sapanca'da kampa girdi.

İmamoğlu, göreve gelişinin 8. ayında, durum değerlendirmesi yapmak üzere 22-23 Şubat tarihlerinde Sapanca’da A takımı ile birlikte kampa giriyor.Kampa, sadece İBB üst düzey yönetimi katılacak. İmamoğlu; 2 günlük kampta İBB Genel Sekreteri, 7 genel sekreter yardımcısı, daire başkanları, 28 iştirak şirketinin genel müdürleri ile bir araya gelecek.

Durum değerlendirmesi yapılacak

Hafta sonu Sapanca’da gerçekleştirilecek kampın amacı birimler arasındaki koordinasyonu ve iletişimi arttırmak.Kampta, 8 aylık faaliyet dönemi de masaya yatırılacak. Bugüne dek yapılan çalışmalar, aksayan yönler ele alınacak. Kampın önemli gündem maddelerinden biri de gelecek dönemdeki projeler, çalışmalar olacak.