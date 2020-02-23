Ekmek fırınında intihar etti sebebi bakın neymiş!

İZMİT’te, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ekmek fırını sahibi Selim D. (37), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, gece saatlerinde İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir ekmek fırınında meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorun yaşadığı iddia edilen fırın sahibi Selim D., fırındaki odasında yalnız olduğu sırada tabanca ile başına ateş etti.

Silah sesini duyan fırın çalışanları odaya gittiğinde Selim D.'yi kanlar içerisinde buldu. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Selim D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin incelemesinin ardından evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Selim D.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.