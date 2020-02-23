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Osman Kavala cezaevi aracının içinde gözaltına alındı

Gezi davasından beraat ettiği gün cezaevinden çıkamadan 15 Temmuz darbesinin organizatörlerinden birisi olmak suçlamasıyla tutuklanan Osman Kavala, ikinci tutuklanmasının ayrıntılarını anlattı.

Gezi Parkı Davası'nda iki yıl dört ay tutukluluğunun ardından beraat eden, aynı gün başka bir suçlamayla yeniden tutuklanan sivil toplum kurucusu iş insanı Osman Kavala, beraat etmesiyle yeniden tutuklanması arasındaki sürede yaşananları anlattı. Silivri'e kendisine ziyaret eden CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Kavala'nın sözlerini şöyle özetledi: 

Beraat kararı sonrası Silivri'den çıktım

Beraat kararından sonra odamdaki televizyonu, buzdolabını başka hükümlülere bırakıp eşyalarımı toplayarak cezaevi aracıyla Silivri'den çıkarıldım. Bir süre sonra cezaevi aracı yolda durduruldu.

Silivri'ye aynı koğuşa geri getirildim

Araca yanaşan bir sivil görevli, hakkımda yeni bir gözaltı kararı olduğunu belirtti. Doğrudan emniyete ve ardından adliyeye götürüldüm. Tutukluluk kararı sonrasında Silivri'de aynı koğuşa geri koydular.

İnancımı koruyorum

Uğradığım büyük haksızlığa, hukuksuzluğa tabi ki üzülüyorum. Ama aynı zamanda ülkemin ve yargı kurumunun içine düştüğü vahim hale üzülüyorum.. Çok sıra dışı vahim adaletsizlikle karşı karşıyayım. Ama bu haksızlığın da eninde sonunda hukuk yoluyla giderileceğine olan inancımı koruyorum.

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