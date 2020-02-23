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Diyarbakır'daki tefeci çetesinin lideri kadın çıktı

DİYARBAKIR'da zorla senet imzalatarak çok sayıda kişiyi milyonlarca lira borçlandıran çeteye operasyon... Liderliğini M.Ş. adlı kadının yaptığı şebeke dört aylık teknik ve fiziki takip sonrası çökertildi.

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine başlattığı çalışmada, M.Ş. adlı kadının liderliğini yaptığı çetenin izini buldu. Yaklaşık dört ay süren teknik ve fiziki takibin sonunda, geçen çarşamba sabahı çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Borçluların evlerine el koymuşlar

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, dokuz şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız tüfek ve çok sayıda senet ele geçirildi. Çetenin borç verdiği kişileri, kaçırıp bir eve kapattığı ve zorla senet imzalattığı, borçlarını ödeyemeyenlerin ise ev, arsa, otomobil gibi mallarına el koydukları ortaya çıktı.

Altı kişi tutuklandı

Zorla senet imzalatarak çok sayıda kişiyi milyonlarca lira borçlandırdıkları belirlenen şüpheliler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında ‘nitelikli yağma’, ‘tefecilik’ ve ‘tehdit’ gibi suçlardan işlem yapılan şüphelilerden çete liderinin de aralarında bulunduğu altı kişi tutuklandı. Üç şüpheli, ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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