Van'daki depremden çok acı kareler! Evler yıkıldı çok sayıda ölü var

İran-Türkiye sınırında yerel saatle 09.22'de bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen 5.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Salmās kentine 21 kilometre uzaklıkta. İran'daki deprem Van'ın sınır köylerini de vurdu. Sınır köylerinde kerpiç evler yıkıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika acı haberi verdi. Depremde 8 kişi hayatını kaybetti, göçük altında akalanlar da var.