Van'daki depremden çok acı kareler! Evler yıkıldı çok sayıda ölü var
İran'ın Türkiye sınırına yakın bölgesinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Deprem ülkemizde 5 ilde hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde 7 kişinin öldüğünü duyurdu. Az önce bir acı haber daha geldi. Ölenlerin sayısı 8'e çıktı.
İran-Türkiye sınırında yerel saatle 09.22'de bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre altında gerçekleşen 5.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Salmās kentine 21 kilometre uzaklıkta. İran'daki deprem Van'ın sınır köylerini de vurdu. Sınır köylerinde kerpiç evler yıkıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika acı haberi verdi. Depremde 8 kişi hayatını kaybetti, göçük altında akalanlar da var.
İran'daki depremin etkisiyle Van'ın Başkale ilçesi Gelenler mahallesinde, kerpiçten yapılan bazı binaların yıkıldığı görüldü. Depreme dayanıksız kerpiç örme duvarların altında hayvanların da kaldığı gözlemlendi. İşte, Van’da meydana gelen depremin ardından bölgeden gelen son dakika haberleri...
Van’da meydana gelen deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu, depremde 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremle ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan telefonla bilgi aldı. Van Başkale Gelenler Mahallesi Muhtarı Özcan Işık ise deprem sonrası yıkımın meydana geldiği bölgede 700 nüfusun yaşamını sürdürdüğünü ifade etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesindeki köylerde ilk belirlemelere göre, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını, enkaz altına kalanların olduğunu duyurdu. Bakan Soylu, daha sonra CNN TÜRK canlı yayınında, hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini duyurdu.