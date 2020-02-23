Koronavirüse karşı paça çorbası!

Çin'de acı bilançolara neden olan korona virüsünün panzehiri olduğu söylenen paça çorbasının faydaları neler? Kelle paça çorbası nasıl yapılır?
Uzmanlar virüsten korkulmaması gerektiğini ancak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Canan Karatay da geçtiğimiz günlerde korona virüsünden korunmak için paça çorbasının tüketilmesini önermişti.
Korona virüs gibi bütün virüslerin ana etkisi vücudu dirençsiz bırakmak ve bağışıklığı düşürmek.
Karatay'ın paça çorbası açıklamalarına, Gaziantep'te lokanta işleten Ahmet Çadır da destek verdi. Kelle paçanın yıllardır grip gibi kış hastalıkların tamamına karşı koruma kalkanı olduğunu, son dönemlerde dünyayı kasıp kavuran ve Çin'de acı bilançolara neden olan korona virüsüne de panzehir olduğunu kaydetti.
Kelle paça çorbasının yapım aşamalarından da bahseden Çadır, doktorların da paça çorbasını sıklıkla tüketilmesi tavsiyesinde bulunduğunu vurgulayarak paçanın en az haftada bir kez içilmesi halinde hastalıklara karşı dirençli olunacağını aktardı.
İşte Koronavirüsün panzehiri kelle paça yapımı
-Kelleyi bir gece boyunca suda bekletin. Gece boyunca suyu değiştirmeyi unutmayın.
-En az 8 saat bu işlemi yaptıktan sonra kelleyi düdüklü tencerede yarım saat haşlayın.
-Kelle haşlandıktan sonra etleri didikleyin. Haşlama suyunu ise süzüp bir kenara alın.
-İşkembeyi güzelce temizleyin. Paçaları ise gerek varsa tütsüleyin. Ardından düdüklü tencerenin içerisine işkembe ve paçaları alıp kaynamaya bırakın.
-Yarım saatin ardından işkembeyi küp küp doğrayın. Paçayı ise güzelce didikleyin. ---Haşlama suyunu süzüp kenara alın. Yağı derin bir tencereye alın.
-Yağ kızınca unun kokusu çıkana kadar kavurun. Unun kokusu çıkınca süzdüğünüz suları tencereye alın.
-Ardından tencereye didiklediğiniz tüm etleri ve işkembeyi alın. Çorbaya tuz ekleyin ve kaynamaya bırakın.
-Bu arada bir tavada tereyağında pul biber kızdırın.Kızdırdığınız yağı çorbaya ekleyin.
-Servis aşamasında sarımsak ve sirke ile hazırladığınız sostan çorbanın üzerine gezdirin.