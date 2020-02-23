Koronavirüse karşı paça çorbası!

Çin'de acı bilançolara neden olan korona virüsünün panzehiri olduğu söylenen paça çorbasının faydaları neler? Kelle paça çorbası nasıl yapılır?

Uzmanlar virüsten korkulmaması gerektiğini ancak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Canan Karatay da geçtiğimiz günlerde korona virüsünden korunmak için paça çorbasının tüketilmesini önermişti.

Korona virüs gibi bütün virüslerin ana etkisi vücudu dirençsiz bırakmak ve bağışıklığı düşürmek.





Karatay'ın paça çorbası açıklamalarına, Gaziantep'te lokanta işleten Ahmet Çadır da destek verdi. Kelle paçanın yıllardır grip gibi kış hastalıkların tamamına karşı koruma kalkanı olduğunu, son dönemlerde dünyayı kasıp kavuran ve Çin'de acı bilançolara neden olan korona virüsüne de panzehir olduğunu kaydetti.

Kelle paça çorbasının yapım aşamalarından da bahseden Çadır, doktorların da paça çorbasını sıklıkla tüketilmesi tavsiyesinde bulunduğunu vurgulayarak paçanın en az haftada bir kez içilmesi halinde hastalıklara karşı dirençli olunacağını aktardı.