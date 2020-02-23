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Meral Akşener ikinci kez babaanne oldu torununa hangi ismi koydu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ikinci kez babaanne oldu. İlk kez 2015 yılında torunu Pars'ı kucağına alan Akşener, ikinci torununa Ayda ismini verildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener‘in gelini Işıl Akşener, bugün bir kız bebek dünyaya getirdi. İstanbul’da özel bir hastanede gerçekleşen doğumun, beklenenden bir hafta önce gerçekleştiği öğrenildi.

Doğum sırasında oğlu Fatih ve gelini Işıl’ı yalnız bırakmayan Meral Akşener, Ayda adı verilen torununu kucağına aldı. 2012 yılında evlenen Fatih-Işıl Akşener çiftinin ilk çocukları Pars, 2015 yılında dünyaya gelmişti.

Meral ve Tuncer Akşener çiftinin oğlu Fatih Akşener 2012 yılında Işıl Abeş ile evlenmişti. Fatih ve Işıl çiftinin 2015 yılında Ahmet Pars ismini verdikleri bir oğulları vardı. Ailenin dördüncü üyesi Ayda bebek oldu.

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