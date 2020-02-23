HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Van depremi ile ilgili açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye İran sınırında meydana gelen Van'da 9 vatandaşımızın vefat ettiği depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı  Oktay, Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. 9 ölü ve 37 yaralının olduğunu belirten Oktay, "Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı" dedi.

Oktay ayrıca "Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte.' dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Van'daki depremden çok acı kareler! Evler yıkıldı çok sayıda ölü var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Afet uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör'den deprem sonrası dikkat çeken uyarı!
Van'daki depremde ölü sayısı artıyor! Acı haber Sağlık Bakanı Koca'dan geldi
Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz
Ceren Damar'ın babası skandal avukat Vahit Bıçak'a dava açıyor
CHP'li vekil danışmanından kadın delegeye tehdit! Otur lan yerine
Yapı sahipleri dikkat! Bunu yapan yandı: 72 bin lira ceza kesildi
ÖNCEKİ HABERLER
Millet Kütüphanesi üyelik ücreti kaç para e devlet girişi
Ramazan Bayramı tarihi 2020 ayın kaçında bayram?
2020 kandilleri tarihleri ne zaman Diyanet dini günler takvimi
KKTC'de koronavirüs paniği Ankara'dan sonuç bekleniyor
Koronavirüse karşı paça çorbası!
İran'dan korkutan haber koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e çıktı
Yorumlar