Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Van depremi ile ilgili açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye İran sınırında meydana gelen Van'da 9 vatandaşımızın vefat ettiği depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. 9 ölü ve 37 yaralının olduğunu belirten Oktay, "Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı" dedi.
Oktay ayrıca "Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte.' dedi.
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