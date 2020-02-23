Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Van depremi ile ilgili açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye İran sınırında meydana gelen Van'da 9 vatandaşımızın vefat ettiği depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-İran sınırında meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. 9 ölü ve 37 yaralının olduğunu belirten Oktay, "Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı" dedi.

Oktay ayrıca "Bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, AFAD'ın koordinasyonunda Van'da tüm çalışmalar devam etmekte.' dedi.