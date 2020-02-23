Ali Koç Galatasaray derbisi öncesi konuştu! Takımından eminim gözlerinde ışığı gördüm

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği, akşam 19:00'da oynanacak Fenerbahçe -Galatasaray derbisi öncesi futbolcularla görüşen Ali Koç, derbiden galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi. Ali Koç 'Futbolcuların gözlerinde kazanma ışığı gördüm' dedi.

Dev derbi öncesi yapılan son hazırlıkların ardından maç saatini bekleyen Fenerbahçe'de Ali Koç son dakika açıklamalar yaptı. Koç sarı-lacivertli kulübün derbide gülen taraf olacağını söyledi.

"Sonuna kadar güveniyoruz''

Futbolcularla hafta içinde birebir görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisi için iddialı konuştu.

Başkan Koç, "Futbolcularımızın gözlerinde galibiyet ışığını gördüm" dedi.

Koç, gerek teknik heyetin gerekse futbolcuların kazanma hırsını yakından gözlemlediğini de sözlerine ekledi, "Ankaragücü maçı sonrası büyük üzüntü yaşadılar. Bunun çaresi onların arkalarında olduğumuzu hissettirmekti. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımıza derbide sonuna kadar güveniyoruz" diye konuştu.