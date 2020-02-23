HABER /  DÜNYA

Kremlin’den dörtlü Suriye zirvesiyle ilgili açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa arasında Suriye konulu dörtlü zirvenin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin istişarelerin sürdüğünü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirveyi desteklediğini ifade etti.

Dörtlü zirvenin ne zaman gerçekleşeceğiyle ilgili konuşan Peskov, “Konu hakkındaki görüşmeler sürüyor” dedi. Peskov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, zirvenin gerçekleştirilmesi taraftarı. Dört liderin programında ayarlama yapılması halinde, zirve elbette gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında cuma günü gerçekleşen telefon görüşmesinin genel ekseninin işle ilgili olduğunu ifade etti. Erdoğan dörtlü zirvenin 5 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşeceğini söylemişti.

‘Türkiye Soçi anlaşmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmiyor

Peskov, Türkiye’nin bir yıldan fazla bir süre önce Soçi’de varılan anlaşma doğrultusunda Suriye’ye ilişkin sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade etti. Peskov, “İdlib’deki teröristlerin eline çok tehlikeli askeri teçhizatlar geçiyor. Tüm bunlar da elbette durumun normalleşmesine katkı sağlamıyor” dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'dan HDP'ye yeşil ışık! Kongrede mesajı salona okundu
Atakan Kayalar'ı paylaşımı ile Türkiye'ye tanıtan Fethi Çağıl konuştu
Öğrenci servisi şoförünü aracın içinde tiner döküp yaktı
Afet uzmanı Doç. Dr. Yıldırım Güngör'den deprem sonrası dikkat çeken uyarı!
Van'daki depremde ölü sayısı artıyor! Acı haber Sağlık Bakanı Koca'dan geldi
Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de hakkımızı yedirmeyiz
ÖNCEKİ HABERLER
TikTok hesaplarına anne baba denetimi!
Millet Kütüphanesi girişleri saat kaçta ne zaman kapanıyor?
Horlamanın gerçek nedeni buymuş uzmanlar açıkladı!
Meral Akşener ikinci kez babaanne oldu torununa hangi ismi koydu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Van depremi ile ilgili açıklamalar
Recep ayı başlangıcı ne zaman 3 ayları oruçlu karşılamak gerekir mi?
Yorumlar