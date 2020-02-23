TikTok hesaplarına anne baba denetimi!
TikTok anne babaların çocuklarının uygulamayı nasıl kullandığını kontrol etmelerini sağlayan yeni bir özellik duyurdu.
Son zamanlarda oldukça popülerleşen sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok, özellikle gençler tarafından çok sık kullanılıyor. TikTok, ebeveynlere çocuklarının uygulamayı nasıl kullandığını kontrol etmek için yeni seçenekler sunuyor.
TikTok’un Avrupa, Ortadoğu için güven ve güvenlik başkanı Cormac Kennan ve Afrika, bir blog gönderisinde “İnsanların TikTok’ta eğlenmesini istiyoruz, ancak topluluğumuzun refahlarına dikkat etmesi de önemlidir, bu da uygulamalar ve hizmetler ile sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak anlamına gelir.” yazısını paylaştı.
TikTok yeni özelliği ‘aile güvenliği modu’ ile ebeveynlere çocuklarının telefonlarındaki TikTok uygulamasını kontrol etme imkanı sunacağını açıkladı. Cep telefonuna TikTok yükleyen ebeveynler, uygulamalarını çocuklarınınkiyle eşleştirdikten sonra çocuklar için uygun olmayabilecek içeriğin görünümünü kısıtlayabilecekler.
Aile Güvenliği Modu olarak adlandırılan özellikler ile , ebeveynlerin çocuklarının uygulamada ne kadar zaman geçireceklerini yönetmelerine olanak tanıyor.
Ayrıca ebeveynler, çocuklarına mesaj gönderen kişileri sınırlayabiliyor veya doğrudan mesajları tamamen kapatabiliyor.