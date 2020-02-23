TikTok hesaplarına anne baba denetimi!

TikTok’un Avrupa, Ortadoğu için güven ve güvenlik başkanı Cormac Kennan ve Afrika, bir blog gönderisinde “İnsanların TikTok’ta eğlenmesini istiyoruz, ancak topluluğumuzun refahlarına dikkat etmesi de önemlidir, bu da uygulamalar ve hizmetler ile sağlıklı bir ilişkiye sahip olmak anlamına gelir.” yazısını paylaştı.