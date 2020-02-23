Ali Babacan'dan HDP'ye yeşil ışık! Kongrede mesajı salona okundu

Yeni parti çalışmaları sekteye uğradığı için kuruluş sürecini birçok kez erteleyen Ali Babacan, HDP Kongresine davet edildi. Davete icabet edemeyen Babacan'ın mesajı salonda okundu. Babacan 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

HDP'nin 4’üncü Olağan Büyük Kongresi Ankara Arena’da başladı. Kongrede Eş Başkanlığa Sezai Temelli yerine Mithat Sancar'ın seçilmesi bekleniyor. Parti meclisi de büyük oranda yenilenecek.

Ali Babacan'dan HDP'ye yeşil ışık

Ak Parti Kurucular Kurulundan istifa ederek yeni bir parti kurma yoluna gitme kararı alan eski Ekonomi ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan da HDP kongresinde mesaj yolladı.

Babacan mesajı şu şekildeydi;

“Sayın Pervin Buldan ve Sayın Sezai Temelli, Halkların Demokratik Partisinin 4’üncü Olağan Büyük Kongresine davetiniz için teşekkür ederim. Kongrede alacağınız kararların ülkemizin demokrasisine ve toplumumuzun huzuruna katkı vermesini ümit ediyorum. Bu vesileyle selamlarımı iletiyor, kongrenizin hayırlı olmasını diliyorum.”

Demirtaş ve Yüksekdağ'ın ortak mesajı

HDP’nin tutuklu bulunan önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş HDP kongresine mesaj gönderdi. Kongre divan başkanı Mehmet Rüştü Tiryaki tarafından okunan Yüksekdağ ve Demirtaş’ında, “Biliyoruz, yolculuk çok çetin geçti, gemimiz ağır darbeler aldı. Kaptanlarımız tutuklandı, deneyimli mürettebatımızla birlikte. Ama bilmezler ki her bir yolcusu birbirinden dirençli, her biri birbirinden kuvvetli bu geminin. Ne kaptan köşkü boş kaldı ne de makine dairesi. Milyonları durdurmaya gücü yetmeyen Nemrut’un partisi daha şimdiden üç parçaya bölündü ama NUH’UN GEMİSİ dimdik ayakta yek vücut bir şekilde menziline süzülüyor kararlılıkla. Bu gemiyi inşa edene de yürütene de aşk olsun. Bu uğurda toprağa düşene de esir düşene de selam olsun. Bu gemi limana varacak demiştik, evvel Allah sözümüz söz olsun. Şimdi hedef halkın iktidarını kurmaktır artık, hepimizin yolu açık olsun” denildi.