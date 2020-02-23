Horlamanın gerçek nedeni buymuş uzmanlar açıkladı!

Yapılan bir araştırma horlama sorunu üzerine merak edilen bir gelişmeyi ortaya çıkardı. İşte uzmanlara göre horlamanın asıl sebebi!

Neredeyse tüm insanlar hayatlarının bir döneminde horlama sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. Uzun dönem devam eden, kesik kesik nefes alma şeklinde ve sürekli bir horlama söz konusuysa bu durumun mutlaka araştırılması gereklidir.Peki horlamanın altında yatan gerçek sebep ne?

Webtekno'nun haberine göre; Pennsylvania Üniversitesi'nde yapılan bir MRI araştırmasında, horlamanın asıl suçlusunun boyun veya çenedeki değil, dildeki yağ oranı olduğu ortaya çıktı. Çalışmaya göre dilde bulunan yağ, uyku kalitesini büyük ölçüde etkileyerek horlamaya sebep oluyor.

Araştırmaya göre dilin yağ hacmi düşürüldüğünde, uyku apnesi önemli ölçüde azalıyor. Schwab ayrıca, "Gelecekte yapılacak çalışmalar, bazı diyetlerin dil yağını azaltmada diğerlerinden daha iyi olup olmadığını ve mide yağını azaltmak için kullanılan tedavilerin dilin yağını azaltmak için uygulanıp uygulanamayacağını araştırmak üzerine tasarlanabilir." diyerek, çalışmanın sonraki adımlarını açıkladı.