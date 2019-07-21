Uzmanlar uyardı! Horlama, ağız kuruluğu ve boğaz ağrısına dikkat

Op.Dr.Ali Değirmenci, uyku apnesinin iki türde olduğu söyledi.

Tıkayıcı tipte uyku apnesi Daha sık rastlanan bu apne türünden boğazdaki kasların havanın geçeceği alanı kapatacak şekilde gevşemesi sorumludur.

Merkezi uyku apnesi: Bu tür apne beyinin solunumu kontrol eden kaslara doğru sinyaller göndermemesi sonucunda görülür