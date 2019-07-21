Uzmanlar uyardı! Horlama, ağız kuruluğu ve boğaz ağrısına dikkat
Uzmanlar uykuda soluksuz kalmak olarak bilinen uyku apnesinin, ani ölümlere neden olabileceği konusunda vatandaşları uyardı.
Şiddetli horlama, uyku sırasında solunumun duraklaması, ağız kuruluğu gibi belirtileri olan uyku apnesi konusunda doktorlar vatandaşları uyardı. Op.Dr.Ali Değirmenci uyku apnesinin kalp krizi, hipertansiyon, şeker hastalığı, astım gibi sorunlara neden olarak ani ölümlere yol açabileceğini söyledi.
Geceleri nefes durmasına uyku apnesi denildiğini belirten Op.Dr.Ali Değirmenci, “Apne kelimesi Yunanca’da “soluksuz kalmak” anlamına gelir. Uyku apnesi erkeklerde kadınlardan 2 kat daha sıktır ve daha çok orta yaş üzerindeki erişkinlerde görülür” dedi.
Op.Dr.Ali Değirmenci, uyku apnesinin iki türde olduğu söyledi.
Tıkayıcı tipte uyku apnesi Daha sık rastlanan bu apne türünden boğazdaki kasların havanın geçeceği alanı kapatacak şekilde gevşemesi sorumludur.
Merkezi uyku apnesi: Bu tür apne beyinin solunumu kontrol eden kaslara doğru sinyaller göndermemesi sonucunda görülür
Uyku apnesinin belirtileri
Op.Dr.Ali Değirmenci, uyku apnesi belirtilerinin, gündüz uyuklama, şiddetli horlama, uyku sırasında solunum duraklamasının başkaları tarafından gözlenmesi, solunum güçlüğü ile uyanma, ağız kuruluğu ve boğaz ağrısı ile uyanma ve sabah baş ağrıları şeklinde sıraladı. Op.Dr.Ali Değirmenci açıklamasını şöyle sürdürdü;