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Türkiye ölümcül koronavirüs nedeniyle İran sınır kapısını kapattı

Türkiye, tüm dünyayı kasıp kavuran ölümcül korona virüsün İran'daki ölümlerin ve vakaların artması nedeni ile sınır kapısını kapattı.

Türkiye'den kapımıza dayanan korona virüs tehdidi nedeniyle önemli bir karar geldi.

Türkiye’ye komşu olan İran'da korona virüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Nahcıvan Dilucu Sınır Kapısı kapatıldı. Aralık ilçesi Kaymakamı Mustafa Görmüş’ün olay yerinde inceleme yaptığı ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, “İran’da görülen korona virüsü vakalarına karşı ilimiz sınır ili olması sebebiyle her türlü emniyet ve sağlık tedbirleri ilk andan itibaren alınmıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz” denildi.

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