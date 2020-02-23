Bakan Koca açıkladı karantina altındaki 5 kişide koronavirüs çıkmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüsü şüphesiyle karantina altına alınan 5 hastanın yapılan tahlillerinde sonucun negatif olduğunu duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüksek ateş belirtisi nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 kişiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, Corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alınan hastaların sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu. Öte yandan Afyonkarahisar'da tedaviye alınan İranlı bebeğin de mevsimsel grip geçirdiği öğrenildi.



Son 24 saat içinde corona virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılan 6 kişide olumsuz duruma rastlanmadı.

Dün İran'dan Türkiye’ye giriş yapan 3 Türk vatandaşı, Van’da yüksek ateş görülmesi sebebiyle corona virüsü şüphesiyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

Hakkari'de de ateşi yükselen bir çocuk ile annesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne aynı şüphe ile getirilmişti. Bakan Koca hastaların test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Son şüphe: Mevsimsel grip

Öte yandan Afyonkarahisar Valiliği, hastaneye kaldırılan İranlı çocuğun mevsimsel grip geçirdiğinin anlaşıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, “20 gün önce Türkiye’ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesine getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır.

İlimizde Yeni Koronavirüs (COVID-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır” denildi.