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Manisa depremle sallanmaya devam ediyor bu sefer 4.8 ile sallandı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde saat 15.40'de yerin 8.6 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akhasir'da saat 15.40'de yerin 8.6 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
15:51 - 23 Şubat 2020
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Kandilli rasathanesi verilerine göre Manisa’da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Karaborklu, Akhisar olan depremin derinliği 8.6 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.

Manisa il merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle yaralanma ve hasar meydana gelmediği öğrenilirken, vatandaşlar panik yaşadı.

SON DEPREMLER

Depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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