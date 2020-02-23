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Öğrencilerden 'yetersiz bakiye' eylemi faturaları ödeyemediler

İSTANBUL'da ulaşıma gelen zamları protesto eden üniversite öğrencileri, 'yetersiz bakiye' eyleminin ardından bu kez de faturalarını ödeyemedikleri gerekçesiyle eylem yaptı.

İstanbul’da üniversite okuyan öğrenciler, elektrik, su ve doğalgaza gelen zamlardan sonra eylem yapma kararı aldı. Geçtiğimiz haftalarda da ulaşıma gelen zamları protesto eden öğrenciler, Marmaray’a ve metrobüse binmeye çalışmış ancak kartlarında para olmadığı için geri dönmek zorunda kalmışlardı.

Son iki yılda elektriğe 6 kez zam geldi
Son iki yılda doğalgaza yüzde 60’a yakın zam yapılırken elektriğe de 6 kez zam geldiğini söyleyen öğrenciler içerisinde aylık 550 TL yüklenen burs kartları ile faturalarını ödemeye çalıştı. Yetersiz bakiye uyarısı alan öğrenciler, “Geçinemiyoruz, her yerde yetersiz bakiye ile karşılaşıyoruz” dedi.

'Parasız eğitim istiyoruz'

Öğrenciler yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Verdikleri 550 TL burs faturalarımızı ödemeye bile yetmiyor. Eğitimin ücretsiz olduğunu iddia ediyorlar parasız eğitim yalnızca harçların kaldırılması değil ulaşımın, yemeğin, barınmanın da ücretsiz olmasıdır. Parasız eğitim hakkımız için her yerde mücadele edeceğiz.”

Protesto sırasında vatandaşlar da öğrencilere destek verdi.

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