Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Real Madrid mi kapıyor?
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı hangi dünya devinin kadrosuna katılıyor? Bomba iddia İspanya medyasında patladı...
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı genç yıldız Mustafa Kapı ile ilgili bomba iddia. Genç yetenek için futbol dünyasının devleri kapışmaya başladı. Kapı ile en yakından ilgilenen ise İspanyol Rela Madrid oldu. Real Madrid'in Mustafa Kapı için kararını verdiği belirtiliyor.
Galatasaray Kulübü, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde, yetişmesi için emek ve değer verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri red ettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır" diyerek genç yeteneği kapının önüne koymuştu.
17 yaşındaki Mustafa Kapı'nın kadro dışı bırakılmasının ardından ortalık karışmıştı. Kadro dışı kalmasının ardından adı çeşitli kulüplerle anılan genç orta saha oyuncusu şimdi de İspanya'dan gelen bir haber ile gündeme geldi.
İspanyol spor sitesi Diariomadridista'nın haberine göre genç yetenek için Real Madrid devreye girdi. Real Madrid'de Juni Calafat liderliğindeki scout departmanı Mustafa Kapıyı gözüne kestirdi.