Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Real Madrid mi kapıyor?

Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı genç yıldız Mustafa Kapı ile ilgili bomba iddia. Genç yetenek için futbol dünyasının devleri kapışmaya başladı. Kapı ile en yakından ilgilenen ise İspanyol Rela Madrid oldu. Real Madrid'in Mustafa Kapı için kararını verdiği belirtiliyor.