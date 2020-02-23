HABER /  GALATASARAY

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim rekor kırdı

Galatasaray sezonun 23.hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken Fatih Terim, 20 yıllık yenilmezlik serisini sona erdirdi. 1999 yılında kazanılan maçta da takımın başında olan Fatih Terim, böylece derbi tarihinde 6. kez kazandı ve rekor kırdı.

Galatasaray sezonun 23.hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken Fatih Terim, 20 yıllık yenilmezlik serisini sona erdirdi. 1999 yılında kazanılan maçta da takımın başında olan Fatih Terim, böylece derbi tarihinde 6.kez kazandı ve rekor kırdı. Fatih Terim, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbilerde en fazla galibiyet alan teknik direktör olarak tarihe geçti.

2019-2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

2012-2013 Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

2011-2012 Galatasaray 3-1 Fenerbahçe

2002-2003 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe

1999-2000 Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

1998-1999 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Terim'den ilk açıklama: Şampiyonluk daha önemli
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarların arasına daldı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe için acı konuştu
Galatasaray yenilgisinin ardından Kadıköy'de ağlayan Fenerbahçeliler
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu
İşte derbinin en çok konuşulan taraftar videoları
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray taraftarından Fenerbahçe'ye flaş gönderme
Papa'dan İsrail'e sözde barış planı uyarısı
İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs açıklaması
İran'da Van'dan da hissedilen bir deprem daha
Galatasaraylı Belhanda Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 391. randevu işte derbide muhtemel 11'ler
Yorumlar