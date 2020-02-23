Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim rekor kırdı

Galatasaray sezonun 23.hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken Fatih Terim, 20 yıllık yenilmezlik serisini sona erdirdi. 1999 yılında kazanılan maçta da takımın başında olan Fatih Terim, böylece derbi tarihinde 6. kez kazandı ve rekor kırdı.

Galatasaray sezonun 23.hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken Fatih Terim, 20 yıllık yenilmezlik serisini sona erdirdi. 1999 yılında kazanılan maçta da takımın başında olan Fatih Terim, böylece derbi tarihinde 6.kez kazandı ve rekor kırdı. Fatih Terim, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbilerde en fazla galibiyet alan teknik direktör olarak tarihe geçti.

2019-2020 Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

2012-2013 Galatasaray 2-1 Fenerbahçe

2011-2012 Galatasaray 3-1 Fenerbahçe

2002-2003 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe

1999-2000 Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

1998-1999 Galatasaray 2-0 Fenerbahçe