Soylu'dan depremzedelere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'da meydana gelen depremden etkilenen ve 9 kişinin yaşamını yitirdiği Van'daki temaslarını sürdürüyor. İlk olarak İran sınırındaki Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Soylu, daha sonra Başkale Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Süleyman Soylu, merkez üssü İran olan depremin vurduğu Van'da deprem bölgesini ziyaret etti. İlk olarak İran sınırındaki Van'ın Başkale ilçesi Özpınar Mahallesi'ni ziyaret eden Soylu, yetkililerden bilgi aldı.

Depremde 9 kişinin öldüğünü ve 37 kişinin de yaralandığını söyleyen Soylu, şu ana kadar dört köye 1250 çadır sevk edildiğini ve yaraların sarılmaya başladığını kaydetti.

"Artçılar devam ediyor, evlere girmeyin"

Bakan Soylu deprem bölgesinde yaptığı açıklamalarda vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyardı. Hem temkinli hem de tedbirliyiz diyen Bakan Soylu, hasarlı binalara girmenin en büyük tehlike olduğunu kaydetti.

Kriz Merkezi'ndeki toplantıya katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesindeki ziyaretinin ardından Başkale Kaymakamlığı'nda kurulan Deprem Kriz Merkezi'ndeki toplantıya başkanlık etti.

Bakan Soylu, kurulacak çadır alanları, yemek dağıtım noktaları ve hasar tespit çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Toplantıda Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve diğer yetkililer hazır bulundu.

Yaralılara ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu, Kriz Merkezi'ndeki toplantının ardından Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi gören depremzeleri ziyaret ederek bilgi aldı.