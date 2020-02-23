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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe'ye flaş gönderme

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray derbi maçında Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken ezeli rakiplerine göndermede bulundular.

Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de Fenerbahçe tribünlerine doğru para attı.

Bilindiği üzere sarı-lacivertli takım, 'Fener Ol' projesi yapmış ve taraftarlarından yardım toplamıştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin bu yardım kampanyasına atıfta bulunarak, sarı-lacivertli taraftarlara doğru para attı.

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