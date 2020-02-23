Galatasaray taraftarından Fenerbahçe'ye flaş gönderme
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray derbi maçında Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldururken ezeli rakiplerine göndermede bulundular.
Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de Fenerbahçe tribünlerine doğru para attı.
Bilindiği üzere sarı-lacivertli takım, 'Fener Ol' projesi yapmış ve taraftarlarından yardım toplamıştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar Fenerbahçe'nin bu yardım kampanyasına atıfta bulunarak, sarı-lacivertli taraftarlara doğru para attı.