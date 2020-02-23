Galatasaraylı Belhanda Fenerbahçe taraftarını kızdırdı

Fenerbahçe - Galatasaray maçına çok kısa bir süre iki takım oyuncuları da zemini kontrol amacıyla sahaya çıktı. Sürpriz şekilde Galatasaray 11'inde yer bulan Belhanda'nın bir hareketi, ev sahibi takım taraftarlarını sinirlendirdi.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine çok kısa bir süre kala tansiyon zirveye çıkarken, iki takım neredeyse eş zamanlı olarak Ülker Stadyumu'na geldi.

Soyunma odasına geçtikten sonra her iki takım oyuncuları da zemini kontrol etmek için sahaya ayak bastı.

Galatasaray cephesinde sürpriz şekilde 11'de forma şansı bulan Younes Belhanda'nın bir hareketi ise ev sahibi takım taraftarlarını kızdırdı.

Belhanda, saha ortasında ağzındaki sakızı fırlatarak top gibi sektirip sonrasında vurunca Fenerbahçe taraftarlarının tepkisi daha da arttı ve aleyhte tezahüratlar yapıldı.