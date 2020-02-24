Binali Yıldırım'dan Davutoğlu ve Babacan'a mesaj

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı uyardı. AK Parti'den ayrılanlara vatandaşın faturayı keseceğini söyleyen Yıldırım, diyeceği olanın ayrılmadan bunları parti çatısı altında dile getirmesi gerektiğini kaydetti.

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni kurulan partilerle ilgili konuştu vatandaşın AK Parti'den ayrılanları affetmeyeceğini söyledi.

Yıldırım, Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Siyaset Akademisi'nin açılışında, siyasetin sermayesinin insan olduğunu, içinde insan sevgisi olmayanların kısa yoldan bu dersi bırakmaları gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin siyaset hayatında gözünü açtığında doğan çocukların bugün genç olduğunu anlatan Yıldırım, bu çocukların 2001 yılının öncesini bilmediğini, bu nedenle kıyaslama yapamadığını belirtti.

Yıldırım, bugünün gençlerinin 1980 ihtilalini, 28 Şubat muhtırasını görmediğini, o dönemlerde yaşanan sıkıntıları yaşamadığını aktararak, "Bizim siyasetimizin zor tarafı onlara kıyaslama ihtimali veremiyoruz. Gözlerine açtıklarında AK Parti vardı, bugün de AK Parti var." dedi.

'Beklediğim iş olmadı, küseyim, bir kenara çekileyim, başka bir tekneye atlayayım, başkalarının kayığına bineyim' bu da olmaz.



"AK Parti ile yol yürüyüp, sonra ayrılanlara vatandaş faturayı keser"

Siyasette sabrın, insan sevgisinin, vatandaşın her türlü talebine duyarlılığın önemli olduğunu aktaran Yıldırım, siyasetçinin insanlara karşı doğal ve samimi davranması gerektiğini bildirdi.

Binali Yıldırım, hedeflerine ulaşmak isteyenlerin gayret etmesi, Allah'ın da nasip etmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyaset böyle 4x4 bayrak yarışı değil, maraton. 'Beklediğim iş olmadı, küseyim, bir kenara çekileyim, başka bir tekneye atlayayım, başkalarının kayığına bineyim' bu da olmaz. Emzik ağzımızdayken iyiyken, emzik düştü mü iyi değil? Bu da olmaz, AK Parti siyasetinde bu da yok. Hele hele AK Parti ile yol yürüyüp, sonra ayrılanlar, 'İşte ben şöyle demiştim, böyle demiştim.' Olmaz kardeşim, ne diyeceksen orada diyeceksin, orada demeye de devam edeceksin. Bir yol arkadaşı varsa, onlarla yol yürümüşsen, onların başarıları içinde yer almışsan ee... Sonra kenara çekilip, onları beğenmemezlik edersen vatandaş da 'Yahu niye böyle yapıyorsun, orada beklediğini bulamadın mı? Sürekli taş üstünde taş kırmak mı istiyorsun? Onun için mi ayrıldın' der, faturayı keser. Geçmiş örnekleri çok bunun."

le hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.