Fenerbahçe'den olay Galatasaray paylaşımı

Galatasaray, Kadıköy'de aldığı Fenerbahçe galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bir kez daha Fener taraftarını kızdırdı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray mücadelenin mutluluğunu sahada ve soyunma odasında yaşarken sosyal medyada yaptığı paylaşım dün gecenin en çok konuşulanlar listesine girdi.

Sarı kırmızılı kulüp, dev derbi sonrası resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin "Yeni Sezon Yükleniyor" başlıklı paylaşımına gönderme yapan Galatasaray hazırlanan kısa videonun arka planında ise Everly Brothers'ın ünlü Bye Bye Love şarkısını kullandı.

İşte Galatasaray'ın yaptığı o paylaşım: