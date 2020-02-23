Fenerbahçe Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti

Kadıköy'de 20 yıl sonra gelenek değişti. 1999'dan beri rakibini deplasmanda yenemeyen Galatasaray, şeytanın bacağını kırdı ve maçtan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin Kruse'nin golüyle öne geçmesine karşın; Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle Aslan, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Üst üste 7. lig galibiyetini elde eden Galatasaray, puanını 45 yaptı ve bir maçı eksik lider Trabzonspor ile puanları eşitledi. Fenerbahçe ise 38 puanda kaldı ve şampiyonluk hayalleri büyük darbe aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Fenerbahçe: 1 - 3 :Galatasaray

90+7' GOOOLL!! Orta alandan atılan uzun pasla Henry Onyekuru, sol kanatta topla buluşuyor. Topla ilerleyen Henry Onyekuru, ceza sahası içine topla giriyor. Kaleciyi geçiyor ve altıpasın sağından kaleye şutunu göndererek topu ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Henry Onyekuru'nun golüyle skoru 3-1'e taşıyor.

84' KIRMIZI KART Deniz Türüç aynı tartışmalar sonrasında direkt kırmızı kart ile oyundan atılıyor.

84' KIRMIZI KART Younes Belhanda, oyundan çıkarken Deniz Türüç'ün hızlı hareket etmesi yönündeki telkinleri sonrasında rakibine elle sert müdahale yapıyor ve yaşanan tartışmalar sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılıyor.

80' GOOOLL!! Jailson, Henry Onyekuru'yu ceza sahası içinde müdahalesiyle yerde bırakıyor ve penaltıya sebebiyet veriyor. Penaltı atışı için topun başına geçen Radamel Falcao, kalecinin sağına şutunu gönderiyor. Kaleci Altay Bayındır, köşeyi doğru tahmin ediyor ancak bu top onu geçerek ağlarla buluşuyor. Galatasaray, Radamel Falcao'nun penaltı golüyle skoru 2-1'e taşıyor.

66' KIRMIZI KART Hakem Halil Umut Meler, oyun alanını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'a kırmızı kart gösteriyor ve tribüne gönderiyor.

40' GOOOLL!! Sol kanattan kazanılan köşe vuruşu sonrasında topun başına geçen Ömer Bayram, ceza sahası içine ortasını yapıyor. Penaltı noktasının hemen önünde bu topa hareketlenen Ryan Donk, kafa vuruşunu yapıyor ve ağlarla buluşturuyor. Galatasaray, Ryan Donk'un golüyle skoru 1-1'e taşıyor.

21' GOOOLL!! Marcao, Vedat Muriqi'yi ceza sahası içinde müdahalesiyle yerde bırakıyor ve penaltıya sebebiyet veriyor. Penaltı atışı için topun başına geçen Max Kruse, topla kaleciyi farklı köşelere gönderiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Fenerbahçe, Max Kruse'nin penaltı golüyle skoru 1-0'a taşıyor.