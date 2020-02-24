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Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı

Kadıköy'de yıllar sonra kazanan Galatasaray'ın taraftarları, sevinç gösterileri yaparken; Fenerbahçeli taraftarlar, takım otobüsüne saldırdı.

20 yıl sonra Galatasaray'a iç sahada mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin girişinde takım otobüsüne taş ve şişe gibi sert cisimler yağdırdı, "Ali Koç gelecek, hesap verecek" sloganları attı.

6 çevik kuvvet otobüsü ve 2 toma

Stadyum dışındaki tepkilerin yanı sıra Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tepkiler devam etti. Yaklaşık 200 Fenerbahçe taraftarı Can Bartu Tesislerinde sarı lacivertli kafileyi beklerken çevik kuvvet ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

6 çevik kuvvet otobüsü ve 2 toma ile tesis çevresinde güvenlik önlemleri alınırken sarı lacivertli taraftarlar 'Ali Koç istifa', 'Ararım, sorarım, ararım seni her yerde, ararım ıssız gecelerde Ali Koç nerede', 'Ersun Yanal istifa' sloganları attı.

Otobüse taş ve şişe yağdırdılar

Takım otobüsü tesislere yaklaştığında ise protestolar arttı ve taraftarlar yabancı madde yağdırdı. Tesislerin kapısının önünde takım otobüsüne taş ve şişe gibi sert cisimler yağdıran taraftarlar sert tepki gösterdiler.

Galatasaray taraftarı Florya'ya yığıldı

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar Florya Metin Oktay Tesisleri’ne akın etti ve takımlarını beklemeye başladı.

Sarı-kırmızılı otobüsün görünmesinin ardından adeta bir karnavalı anımsatan görüntüler sergileyen taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara büyük sevinç gösterisinde bulundu.

Sarı-kırmızılı kafile adeta şampiyon olmuş gibi tesislerin içine giriş yaptı.

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