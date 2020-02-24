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Erdoğan'ın danışmanları Uçum ve Bulut'tan Ali Koç'a sert tepki: İstifa et

FENERBAHÇE'nin Kadıköy'de 21 yıl sonra Galatasaray'a yenilmesinin ardından Başkan Ali Koç'un karıştığı olaylar nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanları Mehmet Uçum ve Yiğit Bulut'tan sert tepki geldi. Ali Koç istifaya davet edildi.

Fenerbahçe'nin 21 yıl sonra evinde Galatasaray'a mağlup olmasının ardından yaşananların sorumlusu olarak gösterilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmaları Mehmet Uçum ve Yiğit Bulut'tan sert tepki geldi. Mehmet Uçum, "Çekilin bence, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil" derken, Yiğit Bulut, "Camialarımızı hiç kimsenin siyasi hırslarına, hiçbir ailenin devlet ile düello yapmasına alet etmeyelim" paylaşımı yaptı.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaraya, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 1999'dan bu yana bir ilki başardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisine tepki gösteren taraftarların üzerine atıldı ve yumruklaştı. Maçın sona ermesinden dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Mehmet Uçum, Ali Koç'u hedef alarak 'Fenerbahçe'ye yük olmayı bırakın' sözleriyle istifa çağrısı yaptı. 

Yiğit bulut: Ali Koç ailesi adına devletle düello yapmak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer danışmanı Yiğit Bulut da sosyal medya hesabından Ali Koç'u "Ailesi adına taraftarı kullanarak devletle düello yapmakla" suçlayıp, Fenerbahçelilere Ali KOç'tan kurtulmaları çağrısı yaptı.  İşte Yiğit Bulut'un o paylaşımları:

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