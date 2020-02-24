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Almanya'da Diyanet görevlisine ırkçı saldırı polisten skandal cevap

Almanya'da Türk Diyanet temsilcisi Abdurrahman Atasoy'un evine kurusıkı tabancayla saldırı düzenlendi. Hanau'da 4'ü Türk 10 kişinin öldüğü ırkçı saldırı sonrası Türk toplumuna yönelik tehditler artıyor.

Almanya'nın Heilbronn kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy’un evine kurusıkı tabancayla saldırı düzenlendi. Olay sonrası telefonla aranan Alman polisinin, "Tek işimiz siz değilsiniz" diyerek, olay yerine gelmediği belirtildi.

Sözcü'nün haberine göre, Abdurrahman Atasoy, yaptığı açıklamada olayı doğruladı ve polisin tüm çağrılarına karşın olay yerine gelmediğini yazdı. Atasoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesiyi pazara bağlayan gece, evimizin önünde silah sesleri duyduk. Evin giriş kapısında 5 adet mermi çekirdeği vardı. Polisi aradığımızda bize, ‘sizin gibi bir sürü işimiz var, ilk değilsiniz, beklemek zorundasınız’ dediler. Ancak pazar sabahı bir polis ekibi geldi ve olayı incelemeye aldı. Biz burada, Diyanet'in genel sekreteri olarak, vatandaşla yetkili makamlar arasında köprüyüz. Vatandaşımız ya da kurumlarımızın endişe içinde yaşamasını istemiyoruz."

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