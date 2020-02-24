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TSK 50 araçlık konvoyla İdlib'e girdi! İşte ilk görüntüler

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait yaklaşık 50 araçlık konvoy tansiyonun düşmediği İdlib kentine girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 50 araçlık yeni bir askeri konvoy siviller için güvenli bir bölge oluşturmak amacıyla sabah saatlerinde İdlib'e girdi. Suriye Milli Ordusu'da (SMO) Türk askerine eşlik etti.

TSK rejim hedeflerini vurmuştu

Öte yandan Suriye rejimi, İdlib ve Halep kırsalında saldırılarını sürdürüyor. Bölgede savaş uçakları, sivil yerleşim yerlerinin yanı sıra TSK’nın üslendiği alanların çevresini bombalamayı sürdürüyor.

TSK ise Serakib ve Neyrab’taki rejim hedeflerini topçu atışları ile vurmuştu. Muhaliflerin de Halep batısındaki Şeyh Süleyman hattında bir grup rejim milisini füze ile vurduğu belirtildi.

Rejim M4 güneyinde 

Rejim, saldırılarını M4 otoyolunun güneyinde yoğunlaştırdı. Rus uçaklarının da M4 güneyindeki Sifohen, Kensafra ve Kefer Uveyyid kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

Son durum

Çatışmalar, bu hatta yoğunlaşırken muhalif gruplar, İdlib’in güneyindeki Cebeli Zaviye’de rejime ait bir İHA düşürdü. Muhalifler, yine bu hatta bulunan Armenaz’de rejime ait bir tankı imha etti. Öte yandan muhalif gruplar, esir düşen iki savaşçılarına karşılık, İranlı bir milisin cesedini takas etti.

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