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Fransa'da kadın imam cuma namazı kıldırdı ilginç görüntüler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa İslamı" projesini adım adım hayata geçiriyor. Macron'un "Fransa İslamı" planı kapsamında, kadın imam başkent Paris'te cuma namazı kıldırdı.

Geçtiğimiz yıl, Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami açılmıştı.Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay adlı iki kadın namazda cemaate imamlık yapmıştı.

Kadın imam cuma namazı kıldırdı

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, başkent Paris'te Cezayir asıllı bir Fransız kadın imam, cuma namazı kıldırdı. Namaz sırasında erkek ler ve kadınlar birlikte saf tuttu.Fotoğraflarda, kadın imamın vaaz verdiği de görüldü.

Macron'un "Fransa islamı" projesi

Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa İslamı" adı ile getirilecek yeni düzenlemelerin, ülkenin her yerinde kanunlara uygun bir şekilde uygulanacağını söylemişti.Buna göre Fransa'daki Müslüman kurumlar laik sisteme göre yeniden yapılandırılacak.

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