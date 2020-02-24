Arda Kural hastalığı neydi Arda Kural aslen nereli yaşı kaç?

Arda Kural yeniden dizi setlerine döndü TRT 1'in Tutunamayanlar dizisinde Küçük Prens'i oynayacak. İlk kez Eyvan Babam dizisinde Altay rolüyle tanıdığımız Arda Kural kimdir, eski hali nasıldı ve Arda Kural'ın hastalığı neydi? İşte 39 yaşındaki Arda Kural'ın son imajı ve hakkında merak edilenler...

İlk olarak 1999’da 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde Altay rolüyle kamera karşına geçen ünlü oyuncu Arda Kural 2003 yılında yayınlanan 'Lise Defteri' dizisiyle ismini duyurdu. Peki Arda Kural kimdir? Arda Kural kaç yaşında ve aslen nerelidir?

ARDA KURAL KİMDİR: Arda Kural 12 Nisan 1982 Yalova doğumlu Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Arda Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi’nde kimya okudu. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu’nda profesyonelliğe adım attı.

Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu’nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol aldı. Kral TV'de VJ'lik yaptı. İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçti ve bu dizide Leonardo DiCaprio’ya olan benzerliğiyle tanındı. İkinci çıkışı ise 2003'te Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle oldu. Son olarak, 2005’te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni topladı.

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.890 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye girerek psikoz belirtileri göstermeye başladığından 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırılmıştır. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olmuş ve oyunculuğu bıraktığını söylemiş; ancak bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek kararından vazgeçmiştir.