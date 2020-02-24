Tayfun Erdoğan'ın babası ve annesi kim Survivor Tayfun ailesi

Survivor 2020 heyecanı tüm hızıyla sürerken Gönüllüler takımında yarışan Tayfun Erdoğan'ın hayatı ve yarışmada babası şarkıcı Emrah hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Annesi Ebru Çolak ve dedesi ile zor günler geçirdiğini anlatan Survivor Tayfun, babamı ilk kez 7 yaşında televizyonda gördüm dedi.

TV 8'in en çok izlenen programı Survivor 2020, kıyasıya yarışlarla başladı. Gönüllüler ve Ünlülerin yarıştığı Survivor'da en dikkat çeken isimlerden birisi de şarkıcı Emrah'ın reddettiği öz oğlu 29 yaşındaki Tayfun Erdoğan oldu.

Survivor'ın ilk bölümünden beri yarışlardaki başarısı ve sessiz tavırları ile gözlerden kaçmayan Tayfun Erdoğan'ın dün akşam yayınlanan Survivor'da babası Emrah hakkında anlattıkları olay oldu.

29 yaşındaki Tayfun Erdoğan babası Emrah ile ilk karşılaşmasını ve zorluk içinde geçen çocukluğu hakkında yaptığı açıklamalar ile geceye damga vurdu. Babasını ilk kez 7 yaşında televizyonda gördüğünü anlatan Tayfun Erdoğan'ın dikkat çeken açıklamalarından bazıları şöyle...

Burada düşünme fırsatım oldu: Survivor'ın başlarındayız ve ben her gün annemi dedemi özleye özleye bir hal oldum. Buradayken düşünme fırsatım daha çok oluyor. Onların yokluğu onların özlemi gerçekten her geçen gün beni dahada farklı bir insan yapıyor.

Dedemi babam biliyordum: Dedem ile baba gibi büyüdüm. Onunla 9 yaşına kadar aynı yatağı paylaştım. 4 yaşında kadar dedemi baba olarak bildim çünkü gerçek babamı bilmiyordum. Akşam eve geldiğimde dedem açardı kapıyı ve ben dedeme koşardım bir baba şefkatiyle ona sarılırdım. Çünkü dedem beni oğlu yerine koydu.

Dayım trafik kazasında öldüğü için Allah'ın öyle bir takdiri var ki! Dedemden bir evlat aldı başka bir erkek evlat verdi. Onu çok çok seviyorum...

Anneme gelecek olursak onu anlatmaya kelimeler yetmez. Mesala kasaba giderdi söylemez utanırdı beni... Köpeğim var derdi ona kemik alacağım bana kemik verir misiniz derdi. Annem o kemikleri alıp kemik suyundan çorba içirildi bana.

Annemde çalışmıyordu çok gençti. Benim çocukluğumdan bu günüme kadar yapmadığı hiç bir şey kalmadı.

Babamı ilk kez 7 yaşında gördüm: Çocukluğumdan beri ben babamı tanımadım.İlk defa televizyonda 7 yaşında gördüm. Bana dediler işte senin baban. O kadar zor günler geçirdim ki!

Yaşıtlarım okula giderken... Benim yaşıtlarım 1. sınıfa giderken eli kalem silgi tutarken ben İstanbul'da DNA testlerinde iğne oluyordum.

Babamın benimle gurur duymasını isterdim: Sonuçta o benim babam. Onunda benim için gururlanmasını isterdim oğlum diye benimle gurur duymasını belki içten içe duyuyordur bilmiyorum...

Bana feragatname imzalattı: Ama ondan önce gel sana bu evi almayım gel sen benle kal böyle bir şey yaşamayalım dedi. Bende istemiyorum baba ben annemle kalmak istiyorum dedim. O zaman gel ben sana bu evi alayım madem benle kalmak istemiyorsun. Ama bu evi alırkende bana feragatname imzalattı.

Aramızdaki bağ bir imza ile bitti: Zaten bütün hayatımızdaki bütün kopma noktası burası oldu her şey bitti yani ikimizin arasındaki bütün bağ bir imza ile bitti. Belki bizim kopukluğmuz orada oldu babamla.

Babama son bir kez sarılmak isterdim: Bir daha da o safhadan sonra görüşemedik zaten kendisiyle bir dahada beni görmek istemedi. Babamın bana bir kez daha son kere sarılmasını çok isterdim.