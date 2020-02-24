İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çok zor FETÖ soruları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na birbirinden zor FETÖ soruları geldi. "Benim bildiklerim var" diyen Bakan Soylu, "FETÖ'cülerin sana getirdiği tekliflere ne dedin? Bu teklifler konusunda ne yaptın?" diye sordu.

"Benim bildiklerim var" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ konusunda zor sorular yöneltti. "FETÖ'cülerin sana getirdiği tekliflere ne dedin? Bu teklifler konusunda ne yaptın?" diye soran Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na "Defterler açıldığında en çok senin zarar göreceğini bilmiyor musun?" hatırlatması yaptı. Bakan Soylu, Sabah'tan Şebnem Bursalı'nın sorularını yanıtladı. İşte o röportajdan bazı satır başları...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi ayak suçlamaları

"İsterseniz dosya açalım. Açılmasını istiyorsa açarız. Bir soru daha sorayım. 17/25 Aralık 2013'ten çok kısa bir süre önce yani hükümetin bunlarla mücadeleye tam anlamıyla başladığı, kılıçların çekildiği bir dönemde acaba Kılıçdaroğlu bunlarla ne konuştu? Bunların bir takım tekliflerine ne dedi? Ne yaptı? Yurtta Sulh Konseyi tanımlaması acaba nereden çıktı? Yani benim bildiklerim var."

CHP'nin bir bölümünün FETÖ ile hiçbir irtibatı yok

"Şunu ifade edeyim siyaset namuslu bir iştir. CHP'nin bir bölümünün FETÖ ile hiçbir irtibatı söz konusu değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Ama baştakileri bu hevese sokan nedir? Niçin böyle birşey istedin? Ben söyleyeceğim sözleri açık açık söyledim. Meclis'te sadece FETÖ ile ilgili değil DHKP-C ile ilgili de CHP'yi uyardım. Orada CHP'nin sağduyu içerisinde olan üyelerini uyardım. Aynısını FETÖ için de söylüyorum."

Defterler açıldığında Kılıçdaroğlu zarar görecek

"Recep Tayyip Erdoğan olmasa FETÖ hepimizi tüm Türkiye'yi, hiçkimse kusura bakmasın siyaseti topyekün esir almıştı. CHP'nin başına kendi istediği ekibi eksiksiz dizmişti. Kılıçdaroğlu'nu uyarıyorum; bu defterler açıldığında kendisi zarar görecek."

Devletin başında iken FETÖ ile kavga edebilecek ikinci bir kişi yok

(İLKER BAŞBUĞ'A DAİR) Türkiye'de devlet gücünü elinde bulundururken Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında bunlarla kavga edebilecek ikinci bir cesaretli insan yoktur. Burada Sayın Devlet Bahçeli'ye özel bir parantez açmak isterim; Sayın Bahçeli bugüne kadar FETÖ konusunda en başından beri kavgayı yapan tek liderdir. Devlette görev yaptıktan sonra yapabildikleri ve yapamadıklarınızı konuşmak isterseniz yaptıklarınızı değil, yapmadıklarınızı söylemenin gelecek nesillere faydası vardır. İkincisi devlette bu tür işler yapan adamların görevi bittikten sonra konuşmamaları daha doğrudur. Devlet geleneğimiz böyledir. Bu beyefendiden (Başbuğ) çok daha kahraman ve fedakar devlet adamımız var ama suskunluklarını bozmadılar.

Gezi Türkiye'yi durdurmak için yapıldı

(GEZİ OLAYLARINA DAİR) Ben Gezi olaylarının içerisindeydim. Gezi süreci ile bu ülkenin geleceğini çaldılar. Eğer 'Gezi' olmasaydı bugün bambaşka bir noktadaydık. Suriye meselesinde bambaşka noktadaydık. Bugün belki de uçağını üreten veya üretme safhasına gelmiş bir Türkiye vardı. Kendi milli arabasını üretmeye geçmiş bir ülke vardı. Bütün açığını kapatmış bir Türkiye vardı. Türkiye öyle gidiyordu ve durdurmak için yaptılar.