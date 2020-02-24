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Fenerbahçe Galatasaray derbisinin en çok konuşulan videoları

KADIKÖY'deki Fenerbahçe -Galatasaray derbisinin ilk yarısına Onyekuru'nun iki, Falcao'nun da kaçırdığı bir gol pozisyonu damga vurdu. Galatasaraylı bir ailenin Onyekuru'nun kaçırdığı gol karşındaki tepkisi sosyal medyanın en çok konuşulan görüntüleri oldu.

Fenerbahçe- Galatasaray derbisine, karşılaşmanın henüz 4'üncü dakikasında Henry Onyekuru'nun kaçırdığı pozisyon oldu.

Hızlı gelişen Galatasaray atağında bir anda Fenerbahçe kalecisi Altay Bayırdır ile karşı karşıya kalan Henry Onyekuru, topu auta gönderdi. Onyekuru'nun kaçan pozisyonu Galatasaray taraftarına saç baş yoldururken; Fatih Terim de pozisyonu tebessümle karşıladı.

Taraftarın tepkisi sosyal medyada

Onyekuru'nun kaçırdığı gol karşısında Galatasaraylı bir ailenin tepkisi ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. Karşılaşmanın 4'üncü dakikasında auta giden meşin yuvarlık sonrası terlikler havada uçuşurken, bir taraftar ise duvarı yumrukladı.

Fener taraftarı kafasını vurdu

Bir diğer derbi videosunda ise Kadıköy'deki yenilgi sonrası Fenerbahçe taraftarının yenilgiye gösterdiği tepki yer alıyor. Galatasaraylıların paylaştığı videoda Fener taraftarının stad koltuklarına kafa vurduğu anlar yer alıyor.

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