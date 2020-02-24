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Derbi hezimeti sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarların arasına daldı

KADIKÖY'de ezeli rakibi Galatasaray'a 21 yıl sonra yenilen Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, kendisine edilen küfürler üzerine taraftarların arasına daldı.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 21 yıllık galibiyet hasretine son verdiği maçın ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'a tepki gösterildi.

Aşağı atladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden kendisine gösterilen tepkiden sonra protokol tribününden aşağıya atladı.

Tokatladı iddiası

Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.

Gerilim yükseldi

Başkan Koç'un girdiği Fenerium Alt tribününde arbede yaşandı.

"Ali koç hesap verecek"

Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmı "Ali Koç istifa", "Ali Koç gelecek, hesap verecek" şeklinde tezahüratlar yaptı.

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