Ersun Yanal’dan Ali Koç’a: Beni feda edin başkanım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray hezimeti sonrası soyunma odasına indi. Hakkında istifa iddiaları ortaya atılan Yanal’ın istifa imasına Fenerbahçe Başkanı olumlu yanıt vermedi.

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 yenildi ve 21 yıllık Kadıköy saltanatı yıkıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, maçın ardından Ali Koç ve Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

“Sıkıntınız varsa beni feda edin başkanım”

Sözcü'de yer alan iddiaya göre; maç sonrası protokol tribününde çıkan arbedenin ardından Başkan Ali Koç, soluğu soyunma odasında aldı. Hakkında istifa iddiaları ortaya atılan Yanal’ın, Koç’a “Sıkıntınız varsa beni feda edin başkanım” dedi. Başkan Koç'un ise Yanal’a “Hayır! Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” yanıtını verdiği öğrenildi.

Yanal'ın durumu masaya yatırıldı

Fenerbahçe Başkanı, sarı-lacivertli yöneticiler ile birlikte toplantı yaparak futbolcularla kısa bir konuşma gerçekleştirdi ve Ersun Yanal’ın durumu da masaya yatırıldı. Ancak deneyimli teknik adam, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle yaptığı toplantının ardından sessiz sedasız stattan ayrıldı.