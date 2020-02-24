HABER /  FENERBAHÇE

Ersun Yanal’dan Ali Koç’a: Beni feda edin başkanım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray hezimeti sonrası soyunma odasına indi. Hakkında istifa iddiaları ortaya atılan Yanal’ın istifa imasına Fenerbahçe Başkanı olumlu yanıt vermedi.

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 yenildi ve 21 yıllık Kadıköy saltanatı yıkıldı. Fenerbahçeli taraftarlar, maçın ardından Ali Koç ve Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

“Sıkıntınız varsa beni feda edin başkanım”
Sözcü'de yer alan iddiaya göre; maç sonrası protokol tribününde çıkan arbedenin ardından Başkan Ali Koç, soluğu soyunma odasında aldı. Hakkında istifa iddiaları ortaya atılan Yanal’ın, Koç’a “Sıkıntınız varsa beni feda edin başkanım” dedi. Başkan Koç'un ise Yanal’a “Hayır! Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” yanıtını verdiği öğrenildi.

Yanal'ın durumu masaya yatırıldı
Fenerbahçe Başkanı, sarı-lacivertli yöneticiler ile birlikte toplantı yaparak futbolcularla kısa bir konuşma gerçekleştirdi ve Ersun Yanal’ın durumu da masaya yatırıldı. Ancak deneyimli teknik adam, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle yaptığı toplantının ardından sessiz sedasız stattan ayrıldı.

İlgili Haberler
Derbi sonrası Ersun Yanal istifa etti denildi Volkan Kazak açıkladı Rıdvan Dilmen'den tarihi derbi yorumu: Fenerbahçe panikledi Fenerbahçe Galatasaray derbisinin en çok konuşulan videoları Derbi hezimeti sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarların arasına daldı 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi yenen Fatih Terim'den açıklamalar Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den Ali Koç'a gönderme Ozan Tufan: Gelsin hakem bir şeyler söylesin Mustafa Cengiz: İktisat derslerinde okutulması gereken bir galibiyet Erdoğan'ın danışmanları Uçum ve Bulut'tan Ali Koç'a sert tepki: İstifa et Belhanda'dan 'Fener ağlama' işareti Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne saldırdı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Derbinin ardından Ali Koç'u bombaladı: Aziz Yıldırım bile bu duruma sokmadı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüs İran'dan sonra Bahreyn ve Kuveyt'e bulaştı
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin en çok konuşulan videoları
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çok zor FETÖ soruları
TSK 50 araçlık konvoyla İdlib'e girdi! İşte ilk görüntüler
Fransa'da kadın imam cuma namazı kıldırdı ilginç görüntüler
Van'daki depremden geriye kalan en acı hikaye! Eşi ve üç çocuğunu kaybetti
ÖNCEKİ HABERLER
Derbi sonrası Ersun Yanal istifa etti denildi Volkan Kazak açıkladı
Rıdvan Dilmen'den tarihi derbi yorumu: Fenerbahçe panikledi
Soğuk havada kat kat giyinmek hasta ediyor!
21 yıl sonra Fenerbahçe'yi yenen Fatih Terim'den açıklamalar
Derbi hezimeti sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç taraftarların arasına daldı
3 aylar ne zaman 2020 3 aylar orucu kaç gün tutulur?
Yorumlar