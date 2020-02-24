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Derbi sonrası Ersun Yanal istifa etti denildi Volkan Kazak açıkladı

Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde 21 yıl sonra Galatasaray'a kendi evinde yenilen Fenerbahçe'de istifa sesleri yükseldi. Kadıköy'deki protestonun ardından Ersun Yanal'ın istifa ettiği iddia edilse de açıklama Volkan Kazak'tan geldi,

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek 1999'dan beri Kadıköy'de ilk kez kazandı.

Galatasaray Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir virajı dönerken, Fenerbahçe'de büyük hüsran yaşandı.

Sarı-lacivertli taraftarlar ezeli rakiplerine kaybedilen mücadelenin ardından adeta isyan etti. Fenerbahçe taraftarları karşılaşmanın ardından Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Ersun Yanal istifa etti iddiası

TRT Spor, Kadıköy'deki protesto gösterilerinin ardından Ersun Yanal'ın istifa ettiği haberini kamuoyuna duyurdu. Bu iddiadan kısa bir süre sonra NTV'ye konuşan Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak, istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ersun Yanal'ın Ülker Stadı'ndan kendi özel aracıyla ayrıldığı belirtilirken Yanal'ı karşılaşmadan yaklaşık 2 saat sonra Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki uğurladı.

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