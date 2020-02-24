Rıdvan Dilmen'den tarihi derbi yorumu: Fenerbahçe panikledi

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin kendi evinde olmasına rağmen paniklediğini Galatasaray'ın ise daha rahat oynadığını söyledi. Dilmen'e göre Fenerbahçe artık önümüzdeki sezonun planlamasını yapmalı!

Rıdvan Dilmen, Galatasaray yenilgisinin ardından Ali Koç yönetimi ve teknik heyetin önümüzdeki sezonun planlamasını yapması gerektiğini söyledi. Galatasaray'ın Kadıköy deplasmanında olmasına rağmen daha rahat olduğunu söyleyen Dilmen, Galatasaray'ın kazandığı penaltının ise penaltı olmadığını ileri sürdü.

NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte Dilmen'in o değerlendirmeleri;

"Galatasaray 0-0'ı da daha iyi oynadı, 1-0'dan sonrasını da... Muslera penaltı dışında yere yatmadı. Altay Bayındır ise 4-5 kez yere yattı. Zaten psikolojik olarak rahat olması gereken Galatasaray'dı. Fenerbahçe'de 'İlk bana mı denk gelecek?' tedirginliği var.

"Galatasaray daha sakin"

Galatasaray sakin ve güvenli oynuyor. Kadıköy deplasmanı olmasına rağmen rahatlar. Fenerbahçe'nin pozisyonu yokken gol geldi. 1-0'ın avantajını koruyacakken 1-1 oldu.

"Fenerbahçe panik halinde..."

Ersun Yanal olsam, Hasan Ali'yi çıkartır, Dirar'ı sola alırım, Deniz Türüç'ü sağa alırım. Hasan Ali sarı görebilirdi, Marcao'nun 3 kez sarı kart göreceği pozisyon var. Fenerbahçe panik halinde oynuyor, Galatasaray ise rahat oynuyor.

"Galatasaray'ın kazandığı penaltıya ben penaltı vermem"

Galatasaray'ın kazandığı pozisyona penaltı kararı vermem ben. Bu pozisyonda hakem tereddütsüz çaldı. VAR hakemi olsam, ben Jailson olsam ve topa dokunmasan tamam penaltı. Jailson dürtüyor, top sekiyor ve devam ediyor. Benim görüşüme göre penaltı değil.

"Artık gelecek sezonunun planlaması yapılmalı"

Fenerbahçe taraftarı sakin olmalı. İlk kez yenilmiyor, son kez de yenilmeyecek. Artık önümüzdeki sezonun planlaması yapılması lazım. Galatasaray ve Trabzonspor 45'er puan yaptı. Muslera, Onyekuru ve Fatih Terim'e saygısızlık yapamam. Ali Bey'in hem yönetim tarzında hem de takımda farklı kararlar alması lazım.

"Fenerbahçe geçtiğimiz hafta kaybetmeye başladı"

Hep anlatırlar ya sistem önemli değil falan diye. Oyuncuların pozisyonunu çok abartmayın derler. Ben biraz abartayım isterseniz. Bir kere Fenerbahçe geçtiğimiz hafta kaybetmeye başladı. Bir... Önemli silahı Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı Gustavo ve Emre, böyle maçları seven bir oyuncu. İkisini birden kaybetti. Birini oynatarak, rotasyon yapsaydı ki onun içinde aynı şeyi söylüyordum. Sonra girip de sakatlandı. Mesela Fatih Hoca, Lemina yok diye üzülürken kim olmasını istemezsin diye. Aynı şeyi Fatih Terim'e şunu sorsanız "Rakipten kimi istemezsin" dediğiniz zaman aman Gustavo oynasın der. Bir de Hasan Ali'yi kullanıp orada belki maç temposunu artırabilirdi. Bunların Fenerbahçe'nin maça iyi hazırlanmadığını gösteriyor. O niye oynadı o niye oynamadı değilim. Ben geçen haftadan gelirim bugüne."