Koronavirüs İran'dan sonra Bahreyn ve Kuveyt'e bulaştı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılmaya başlayan koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı giderek artıyor. En son İran'da da görülen virüs iki Arap ülkesi Bahreyn ve Kuveyt'te de görüldü.

Virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 594'e ulaşırken, vaka sayısı 80 binlere dayandı. Virüsün görüldüğü ve hızla yayıldığı son ülke ise İran...Türkiye, İran'da vakaların ve ölümlerin artmasının ardından bu ülke ile olan tüm sınır kapılarını kapattı.

İki Arap ülkesinde de görüldü

Gelen iki yeni son dakika haberine göre; Bahreyn'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü ülkenin resmi haber ajansı BNA tarafından duyururken, Kuveyt resmi haber ajansı (KUNA) da, İran'ın Meşhed kentini ziyaret eden ve ülkeye dönen 3 kişide virüse rastlanıldığını açıkladı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, vakanın İran'dan gelmiş olabileceği üzerinden duruyor.Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise, virüse yakalanan birinin Suudi Arabistan, diğerinin Kuveyt vatandaşı olduğunu belirtti. Üçüncü kişinin ise uyruğu hakkında şu anlık bir bilgi bulunmadığını kaydetti.Kuveyt Limanlar Kurumu ise, ikinci bir emre kadar, İran'dan gelen gemilerin ülkeye girişini engelledi.