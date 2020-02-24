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Kuveyt duyurdu! İran’dan dönen 3 kişide koronavirüs tespit edildi

KUVEYT Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden dönen üç kişide koronavirüs tespit edildiğini açıkladı

Kuveyt Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre Kuveyt Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran’ın Meşhed kentinden dönen 3 kişide koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

800 vatandaşını tahliye etmişti

Kuveyt, önceki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü İran'dan yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

Bahreyn'de koronavirüs alarmı

Daha önce Bahreyn’de İran’dan gelen bir kişide koronavirüs tespit edilmişti.

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