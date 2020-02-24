HABER /  GÜNCEL

TCDD İran'a yük ve yolcu tren seferlerini durdurdu

TCDD, Türkiye-İran arasındaki yük ve yolcu tren seferlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak durdurulduğuna açıkladı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Türkiye-İran arasındaki yük ve yolcu tren seferlerinin, koronavirüs salgını nedeniyle 23 Şubat 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulduğuna açıkladı.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, İran'da koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen ölümler üzerine Türkiye'nin İran sınırı kapattığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Türkiye- İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi ve Van Tahran yolcu treni ile yük tren seferleri 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Bilindiği üzere, Türkiye ile İran arasındaki demiryolu ile yolcu bağlantısı; Ankara-Tahran-Ankara arasında haftada bir gün çalışan Trans Asya treni ve Van-Tahran-Van arasında haftada bir gün çalışan Van-Tahran treni ile sağlanıyordu."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mossad Başkanı Cohen'in gizlice Katar'ı ziyaret etmesi tartışma yarattı
Nagehan Alçı: Yaka paça havalimanından ifade için mahkemeye götürülmek yok
Dolar kuru bugün saat 10.00'da aniden fırladı! Euro da çıkıyor
Koronavirüs İran'dan sonra Bahreyn ve Kuveyt'e bulaştı
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin en çok konuşulan videoları
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çok zor FETÖ soruları
ÖNCEKİ HABERLER
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi panik artıyor
Kuveyt duyurdu! İran’dan dönen 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Tayfun Erdoğan annesi Ebru Çolak kimdir kaç yaşında?
Ersun Yanal’dan Ali Koç’a: Beni feda edin başkanım
Derbi sonrası Ersun Yanal istifa etti denildi Volkan Kazak açıkladı
Soğuk havada kat kat giyinmek hasta ediyor!
Yorumlar