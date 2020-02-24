HABER /  DÜNYA

Mossad Başkanı Cohen'in gizlice Katar'ı ziyaret etmesi tartışma yarattı

İsrail Meclis Üyesi (Knesset) Avigdor Liberman, katıldığı bir haber yayınında Mossad Başkanı Yossi Cohen ve İsrail'in Güney Komutanlığı başkanı Herzi Halevi iki hafta önce Katar'ı ziyaret ettiğini açıkladı. Ziyaret tartışma başlattı.

Cohen’in, Katar'ın Ulusal Güvenlik İşleri Emiri Danışmanı ve İstihbarat Şefi Muhammed Bin Ahmed Bin Abdullah Al-Masnad ile görüştüğü belirtildi. Al-Masnad, daha önce de Halevi'yi davet etmişti.

İsrail'in Güney Komutanlığı Başkanı Halevi, çoğunlukla Gazze Şeridi'ne odaklanmış ve bu görevi büyük olasılıkla yolculuğa dahil edilmesine yol açtı.

Katar son yıllarda Gazze Şeridi'nin geleceğini şekillendirmede etkili bir faktör haline geldi ve aynı zamanda Hamas hükümeti ile Ramallah'taki Abbas hükümeti ve hatta İsrail arasında sürekli aracılık yapıyor. 

Netanyahu'ya ağır suçlama

Körfez Emirliği, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki yönetiminin geleceğine karar vererek, mali yükü taşıdığı gerçeğinden yararlanarak bir dayanak talep ediyor.

En son toplantı İsrail'in son yıllarda paylaşılan stratejik çıkarlar olarak ve esas olarak İran'ın bölgedeki gelişiyle karşı karşıya kalmasıyla birlikte birçok Arap ülkesiyle olan bağlarının önemli ölçüde ilerlemesiyle gerçekleşti.

Liberman, Netanyahu'nun Katarlılara Hamas'a “koruma parası” göndermesi için “yalvarmakla” suçlayan İsrail Kanal 12 haberlerini açıkladı.

Liberman geziye “Netanyahu'dan bir ayaklanma” adını verdi ve Gazze merkezli “terör grubuna” para göndermeyi durdurmak için Katar tehditlerine atıfta bulundu.

Liberman, “Mısır ve Katar, Hamas’tan üzülmüş ve bağları kesmeyi planlıyorlar. Aniden Netanyahu 'Hamas' savunucusu olarak görünüyor,” dedi. Liberman, Netanyahu'nun stratejisini "teröre boyun eğme” olarak nitelendirdi.

Kaynak: Rafael Sadi

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Nagehan Alçı: Yaka paça havalimanından ifade için mahkemeye götürülmek yok
Dolar kuru bugün saat 10.00'da aniden fırladı! Euro da çıkıyor
Koronavirüs İran'dan sonra Bahreyn ve Kuveyt'e bulaştı
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin en çok konuşulan videoları
İçişleri Bakanı Soylu'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çok zor FETÖ soruları
TSK 50 araçlık konvoyla İdlib'e girdi! İşte ilk görüntüler
ÖNCEKİ HABERLER
Kuveyt duyurdu! İran’dan dönen 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Tayfun Erdoğan annesi Ebru Çolak kimdir kaç yaşında?
Ersun Yanal’dan Ali Koç’a: Beni feda edin başkanım
Derbi sonrası Ersun Yanal istifa etti denildi Volkan Kazak açıkladı
Rıdvan Dilmen'den tarihi derbi yorumu: Fenerbahçe panikledi
Ramazan Bayramı tarihi 2020 ayın kaçında bayram?
Yorumlar