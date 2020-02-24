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Nagehan Alçı: Yaka paça havalimanından ifade için mahkemeye götürülmek yok

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı: Adalet Bakanlığı yeni uygulamaya başlayacakmış, yaka paça havalimanından ifade için mahkemeye götürülmek yok

HaberTürk yazarı Alçı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde gazeteci ve akademisyenlerle bir araya geldiği toplantı ile ilgili dikkat çeken detayları yazdı.

Havaalanında 24 saat savcı ve hakim bulunacak

"Adalet Bakanlığı yeni uygulamaya başlayacakmış" diyen Nagehan Alçı, şunları kaydetti: Mesela İstanbul Havalimanı ile başlayacak, sonrasında diğer havalimanlarına da yayılacak bir uygulama üzerinde çalışılıyormuş.

Buna göre alanda 24 saat savcı ve hakim bulunacak, haklarında bir ifade eksikliği vs’den kaynaklanan yakalama kararı olan ve yurtdışına çıkış engeli bulunanlara yönelik orada hizmet verecekmiş.

Yaka paça havalimanından ifade için mahkemeye götürülmek yok.

"Sorun çözülürse aynı gün yolculuk yapabilecekler"

Nagehan Alçı, yazısına şöyle devam etti: Böylece ifade vermediği için ya da bir savcı ile hakim karşısına çıktığında çözülecek hukuki bir engeli bulunduğu için seyahatini ertelemek zorunda kalmayacak yolcular. İstanbul Havalimanında yargı karşısına çıkıp, sorun çözülürse aynı gün yolculuk yapabilecekler. Yaka paça havalimanından ifade için mahkemeye götürülmek yok.

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