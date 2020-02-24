İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı fırladı! Türkiye'den son dakika kararı

İRAN'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Türkiye aldığı son dakika kararıyla İran'a olan tren seferlerini bu sabah itibariyle durdurdu.

Koronavirüs salgının baş gösterdiği İran'da ölenlerin sayısı hızla artıyor. Türkiye'nin tüm sınır kapılarını kapatıp uçuşları durdurduğu İran'da koronavirüs (Covid - 19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu.

Türkiye ise 'Kum kentinin karantinaya' alınması talebini İran'a iletti. Ancak İranlı yetkililer bu uyarıya kulak asmadı ve vakalar ülkenin başkenti Tahran'a kadar dağıldı.

Karantinaya alın dedik ama dinlemediler

Sağlık bakanı Fahrettin Koca bu yönde İran'a uyarı yaptıklarını ancak ülke yetkililerinin bunu dinlemediğini açıkladı. Türk vatandaşlarının İran'a gidişine izin verilmediğini belirten Bakan Koca, İran'daki Türk vatandaşlarının da tahliye edileceğini söyledi. Türkiye'nin virüsün kaynak yeri olan Kum kentinden gelenleri en baştan beri içeri almadığını belirten Koca, şunları söyledi:

-Kum kentinin Vuhan gibi karantinaya alınması gerekiyordu. Bunu İran Sağlık Bakanı’na söyledim. “Eğer Kum’u karantinaya alırsanız sınırı kapatma önlemi almamıza gerek kalmaz” dedim. Fakat İran Sağlık Bakanı, “Karantinaya alamayız” dedi. Biz de bunun üzerine sınırı kapatmak zorunda kaldık.

Türkiye tren seferlerini de durdurdu

Sınır hatlarını kapatan Türkiye, virüsün ülkeye girişini önlemek adına bu sabah bir kararı daha yürürlüğe koydu. İran'a olan tren seferleri durduruldu. TCDD'den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye- İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi ve Van Tahran yolcu treni ile yük tren seferleri 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Bilindiği üzere, Türkiye ile İran arasındaki demiryolu ile yolcu bağlantısı; Ankara-Tahran-Ankara arasında haftada bir gün çalışan Trans Asya treni ve Van-Tahran-Van arasında haftada bir gün çalışan Van-Tahran treni ile sağlanıyordu."

İKİ ARAP ÜLKESİNE DAHA SIÇRADI Virüs geçen hafta İran'a bulaştıktan sonra İsrail'de de ortaya çıkmıştı. Bu hafta ise 2 Arap ülkesinden virüs salgını haberleri geldi. Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı da İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Çin'de son durum ne?

Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı da hızla artıyor. Bugün itibariyle ölü sayısının 2 bin 594'e çıktığı öğrenildi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi. Kesinleşen Covid-19 vakası da 77 bin 150’ye ulaştı. Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong’da 74’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Kaç kişi iyileşti?

Bugüne kadar Covid-19’dan iyileşerek taburcu olanların sayısı da 24 bin 734’e çıktı. Covid-19’a yakalanma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı 3 bin 434’e, müşahade altına alınanların sayısı 97 bin 481’e geriledi. Çin corona virüs salgınıyla mücadele için 14 milyar dolardan fazla para ayrıldığını duyurdu.

Çin başbakanının açıklaması

Salgınla ilgili en sıcak açıklamalardan biri, Çin Devlet Başkanı Şi'den geldi: 'Virüs hala acımasız ve karmaşık durumda'. Şi, salgının kendileri için bir "kriz ve büyük bir sınav" olduğunu belirterek hastalığın, Komünist Parti'nin 1949'da iktidara geldiğinden bu yana en hızlı yayılan ve en zor önlenen ve kontrol altına alınan acil sağlık durumu olduğunu ifade etti.



