İran'da corona virüsten ölenlerin sayısıyla ilgili bomba iddia! Irak'ta da çıktı
İRAN'dan gelen son dakika haber korku yaratırken, komşu ülke Irak'da da ilk virüs vakası ortaya çıktı. İran'ın yarı resmi ajansı ise corona virüse bağlı ölü sayısına ilişkin ürküten bir iddiada bulundu. İtalya'da ve Çin'de de ölü sayısı hızla artıyor.
Koronavirüs salgının baş gösterdiği İran'da ölenlerin sayısı katlanarak artıyor. Kum kentinde ortaya çıkan vakalar için İran yönetimi 'karantina' uygulamayınca virüs başkent Tahran'a da sıçradı. İran resmi makamları ölü sayısını 12 olarak açıklarken yarı resmi ILNA ajansı geçtiği son dakika haberiyle gündeme bomba gibi düştü. ILNA ajansının iddiasına göre rakam 10 gün içinde fırladı ve korkunç bir sayıya ulaştı. Son dakika bilgisine göre koronavirüs Irak'a da sıçradı. Irak'ta ilk virüs Necef'te İranlı bir öğrenciye bulaştı. İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
İran ajansından korkutan iddia, Bakanı yalanladı
Kum kentinden Ahmed Amiriabadi adlı bir yetkilinin sözlerini aktaran İran İşçi Haber Ajansı (ILNA), şehirde 250’den fazla kişinin karantina altına alındığını aktardı. İranlı yetkiliye göre; 13 Şubat’tan bu yana corona virüsü nedeniyle İran’daki ölü sayısı ise 50. Resmi açıklamalarda, ilk ölümlü vakanın 19 Şubat’ta görüldüğü belirtilmişti. Yetkililer ölü sayısını ise 12 olarak açıkladı.
Koronavirüs Irak'a sıçradı
Irak'ta, ilk yeni tip koronavirüs vakası Necef kentindeki İranlı bir öğrencide görüldü. Irak geçen hafta koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan tüm kapılarını kapatmıştı. Necef Sağlık Dairesi Başkanı Rıdvan Kindi, yaptığı basın açıklamasında, kentte dini bilimler alanında eğitim alan İran uyruklu bir öğrencide yapılan tetkikler neticesinde Kovid-19 tespit edildiğini söyledi. Kindi, öğrencinin hastaneye kaldırılarak, karantina altına alındığını kaydetti.
İki Arap ülkesine daha sıçradı: Virüs geçen hafta İran'a bulaştıktan sonra İsrail'de de ortaya çıkmıştı. Bu hafta ise 2 Arap ülkesinden virüs salgını haberleri geldi. Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı da İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.