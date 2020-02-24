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Fenerbahçeli taraftarlar kendi takım otobüsüne taşla saldırdı!

Fenerbahçe taraftarı mağlubiyet sonrası, Can Bartu Tesisleri'nde takım otobüsünü taşlayarak tepki gösterdi. Fenerbahçe, 1-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı, taraftarlar Ali Koç ve Ersun Yanal'ın istifasını istedi.

Fenerbahçeli taraftarlar Samandıra'da takım otobüsüne ellerindeki taşları atarak saldırdı.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de sarı lacivertli taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal aleyhine tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar ayrıca takım otobüsüne de yabancı madde yağdırdı.

Ersun Yanal'a ve Ali Koç'a tepki!

20 yılı aşkın bir süre sonra gelen Galatasaray mağlubiyeti sonrasında öfkesine hakim olamayan sarı lacivertli taraftarlar, Ali Koç ve Ersun Yanal'ı istifaya davet ederek tepkilerini gösterdiler.

Stadyum dışındaki tepkilerin yanı sıra Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tepkiler devam etti. Yaklaşık 200 Fenerbahçe taraftarı Can Bartu Tesislerinde sarı lacivertli kafileyi beklerken çevik kuvvet ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

6 çevik kuvvet otobüsü ve 2 toma ile tesis çevresinde güvenlik önlemleri alınırken sarı lacivertli taraftarlar 'Ali Koç istifa', 'Ararım, sorarım, ararım seni her yerde, ararım ıssız gecelerde Ali Koç nerede', 'Ersun Yanal istifa' sloganları attı.

Takım otobüsüne taşla saldırdılar

Takım otobüsü tesislere yaklaştığında ise protestolar arttı ve taraftarlar yabancı madde yağdırdı. Tesislerin kapısının önünde takım otobüsüne taş ve şişe gibi sert cisimler yağdıran taraftarlar sert tepki gösterdiler.

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