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Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'Rus turistler' açıklaması

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye’deki tatil beldelerinde Ankara ve Moskova’nın Rus turistler için ruble ile harcama yapılabilmesi olasılığını görüştüğünü açıkladı.

Rus basınına konuşan Antalya Valisi Karaloğlu’na göre konuyla ilgili halihazırda bazı anlaşmalara varılmış durumda ve ruble kullanımının önünün açılması turizmin gelişmesinde çok yardımcı olacak.

Yerli para kullanılırsa memnun olacağız

Antalya Valisi Karaloğlu, "Rus misafirlerimiz burada ruble ile, bizim yurttaşlarımız da Rusya’da lira ile ödeme yapabilirse bundan memnun olacağız" diye konuştu.

Vali Karaloğlu, konuyla ilgili henüz net bir karar alınmadığını, ancak gelişmelerin olduğunu ekledi.

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